Bağcılar'daki cami imamına okla saldırı: şüpheli kameralara yansıdı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, cami imamına okla saldırdığı belirtilen şüphelinin camiye giriş anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Dün, Necaattin Camisi'nde görev yapan imam D.K.'yi yaralayan M.F.G., polis tarafından gözaltına alındı ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik kamerasında şüphelinin yürüyüşü

Saldırganın olay günü Güngören Caddesi'nden camiye doğru yürüyüşü, caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bu görüntüler, saldırganın planlı bir şekilde camiye yöneldiğini ortaya koydu.

Görgü tanıklarının ifadesi ve olayın gelişimi

Görgü tanığı esnaf Murat Salim, AA muhabirine olay anını şöyle aktardı: “Öğle namazı için camiye gittiğimde, caminin dış kısmında bir kişinin şortla namaz kılmasına sinirlenen bir şahıs gördüm. Şahıs, imamla tartışmaya başladıktan sonra imamı hedef aldı. İmam içeriye geçti, biz şahsı dışarıya çıkardık. Namazı bitirdiğimizde, şahsın bize oku doğrulttuğunu fark ettik. İlk oku attığında imamın sağ tarafına isabet etti. İkinci oku taktığı sırada, koşarak şahsın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdim.”

İmamın sağlığı ve tedavi süreci

Yaralanan imam D.K., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü ve bugün taburcu edildi. İmamın evde tedavisine devam edileceği belirtildi.

Saldırganın yakalanması ve adli süreç

Saldırgan M.F.G., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen M.F.G., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.