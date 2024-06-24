İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da yaşanan minibüs krizine ilişkin konuştu. “Adalar halkımızın tepkisini duyuyorum; Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkân yok” dedi.

Adalar halkı İBB’nin başlattığı minibüs seferlerine Adalar'ın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Katıldığı Metro İstanbul bröve töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Azmanbüs” adını verdikleri minibüslere ilişkin başlatılan eylemler hakkında konuştu. “Siyaset anlayışımızda tepkiyi gösteren insanları duymak en önemli fıtratımızdır” diyen İmamoğlu şu değerlendirmede bulundu:

“Adalar halkıyla olan üst seviyede olan samimi diyaloğumuza zarar getirecek hiçbir davranışa ne ben ne bir çalışma arkadaşlarımız bulunamaz. Adalar'da atların görmüş olduğu zulmü gidermek adına Adalar'daki faytonların kaldırılma sürecinde ne kadar halkçı, katılımcı ve aynı zamanda emekçisinden oradaki insanların ne düşündüğüne kadar fikirlerini bir model yönettiğimizi en iyi Adalar halkı biliyor. Bizim bu ilişkimiz üzerinden bu olayları kötü yorumlayan veya başka türlü yorumlamaya çalışan bir kısım yayınları da gülerek izliyorum.”

"Şu anda bunun dışında bir imkân yok"

Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarının sürdüğünü kaydeden İmamoğlu, “Ama şu anda böyle bir imkân yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır” ifadesini kullandı.

Ada halkının tepkisine neden olmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT Genel Müdürlüğünün, İstanbul Adalarında elektrikli minibüs seferlerini başlatması Ada halkının tepkisine neden olmuştu. Adaların tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar vereceğini söyleyen Ada halkı minibüsleri protesto etmiş, bir eylem sırasında araçların önünü kesen dokuz kişi, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.