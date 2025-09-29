Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. İmamoğlu, kazandığı tazminatı Saraçhane eylemlerinde tutuklanan öğrencilere bağışlayacak.

Yusuf Tekin tazminat ödeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Tekin, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor" demişti. Bu açıklamaların ardından İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 50 bin lira tazminat talep etmişti.

Mahkeme, Tekin’in İmamoğlu'na 25 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca, yasal faizle birlikte 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren ödeme yapılması hükmedildi. Mahkeme, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verirken, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolunun açık olduğunu belirtti.

İmamoğlu, kazandığı tazminatı öğrencilere bağışlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazandığı tazminatla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İmamoğlu, bu parayı, Saraçhane eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek olmak için bağışlayacağını duyurdu. İBB kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İmamoğlu’nun bu bağışı, öğrencilere yönelik destek sağlamak amacıyla yapılacak.

Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı

Bu davanın ve kararın ardından sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankılar oluştu. Pek çok kişi, Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı tazminatı tutuklanan öğrencilere bağışlamasını takdirle karşıladı. İmamoğlu'nun bu jesti, toplumsal dayanışma ve öğrencilere destek mesajı olarak yorumlandı.