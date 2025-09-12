CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Silivri Cezaevi duruşma salonunda yapılan ilk oturumda, İmamoğlu’nun savunması sık sık alkışlarla kesildi.

Duruşmada yaşananlar şöyle;

“Ekrem Başkan” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları eşliğinde salona giren İmamoğlu, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Tahsil sorusuna “yüksek lisans” yanıtı veren İmamoğlu’nun sözleri salonda alkış aldı.

Kravat jestine sosyal medyada yorum yağdı

İmamoğlu’nun kravatını çıkarıp, mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e atması sembolik bir jest olarak değerlendirildi. O anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

“İnfaz yapılıyor”

İmamoğlu kürsüye vurarak, “Burada yargısız infaz yapılıyor. Zindanlarda susturulamayacağız” dedi. İddianamede yer alan suçlamaları reddeden İmamoğlu, “35 yıl önce cumhurbaşkanı olacağımı anlamışlar, o günden komplo kurmuşlar” ifadesini kullandı.

Duruşmaya ailesi de katıldı

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun ailesi ve partililer takip etti. İzleyicilerin sık sık alkışlarla destek vermesi üzerine hakim salonda uyarıda bulundu.