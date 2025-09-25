CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İngiliz The Guardian gazetesine yazdığı makalede Türkiye’de demokrasinin büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Mısır’ın Hüsnü Mübarek’i, Suriye’nin Esad’ları gibi iktidarını güvenceye alma niyetinde” olmakla eleştirdi.

“Demokrasi en tehlikeli aşamada”

23 Mart’tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı soruşturmalar nedeniyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Guardian’da yayımlanan yazısında seçilmiş bir belediye başkanı olmasına rağmen hapisten yazmak zorunda kaldığını vurguladı. Türkiye’de demokrasinin en tehlikeli aşamasına geçtiğini savundu.

“Altı aydır tanık ifadeleriyle tutukluyum”

İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti. “Altı aydır ‘isimsiz’ tanıkların ifadeleriyle tutukluyum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne bağlı bir ülkede bu skandal bir durum” ifadelerini kullandı.

Muhalefet ve yerel yönetimlere baskı

İmamoğlu, Adana ve Antalya’dan İstanbul’a kadar birçok belediye başkanının tutuklandığını, gazetecilerden öğrencilere kadar geniş bir kesimin cezaevinde bulunduğunu yazdı. “Mahkemeler muhalefete karşı silah olarak kullanılıyor” dedi.

CHP ve kongre süreci

Yazıda CHP’nin kapatılamadığı için kongre sürecinin hedef alındığını iddia eden İmamoğlu, İstanbul’daki yerel kongrenin mahkeme kararıyla iptal edildiğini hatırlattı. Seçilmişlerin yerine atamaların yapıldığını belirterek, bunun demokrasiyle bağdaşmadığını söyledi.

“Erdoğan içi boş muhalefet yaratıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “içi boş bir muhalefet yaratmaya çalışıyor” diyen İmamoğlu, halk desteğinin azaldığını öne sürdü. Türkiye halkının artık aldatılamayacağını savundu.

“Halkın iradesi kazanacak”

İmamoğlu, protestoların devam ettiğini belirtti. Demokrasi mücadelesinin yalnızca Türkiye’ye değil, tüm dünyaya ait olduğunu vurguladı. “Halkın iradesi kazanacaktır” sözleriyle yazısını sonlandırdı.