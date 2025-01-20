İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma açılmasından sonra bugün yaptığı konuşmada İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i “Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın” sözleriyle eleştirdi.

İmamoğlu'nun açıklamalardan yaklaşık iki saat sonra soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu’nun sözlerini “Başsavcı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğinde” diye değerlendiren ve resen soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Sabah saatlerinde Ülke Politikaları Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuşan Ekrem İmamoğlu, “Adalet mülkün temelidir ve devletin, birliğin düzenin harcı adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet de dirlik de düzen de kalmaz. Bugün de benim 7-8 kardeşim, çalışma arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona, polisle baskın yapıyorsun. Neymiş bizim gözümüzü korkutacakmış, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın” demişti.