İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün iki soruşturma kapsamında ifadesi alınacak. Çağlayan Adliyesi çevresine TOMA'lar konuşlandırılırken, İmamoğlu’nun eleştiride bulunduğu İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in ise izne çıktığı öğrenildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar ve CHP davalarında yer aldığını söylediği aynı bilirkişi ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

Çağlayan Adliyesi'ne gelen İmamoğlu'nun saat 11.00'de ifade vermesi beklenirken, ifadeyi alacak savcı değişti. Diğer yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı gözlendi.

Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermesi beklenen Ekrem İmamoğlu'nun ifadesini alacak savcı değişti.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in sömestr nedeniyle çarşamba günü izne ayrıldığı öğrenildi.

“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından, “Kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Bu aziz milletin çocukları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!” diyerek video paylaştı. İmamoğlu videoda şunları söyledi:

“Bir kısmınızın duymuş olduğu gibi yarın sabah Çağlayan Adliyesi’nde olacağım. Tam bir abi, baba duygusuyla bizlere bugünleri reva görenlere 'Sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız! Çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak' dediğim için hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim. Ayrıca bize karşı kurduğu tüm tuzakları, hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilirkişiyi milletimize anlattığım için de ifadem alınacak. Düşünebiliyor musunuz; yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak... Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Oysa demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar.”

Yavaş: Konuşması bitmeden soruşturulma açılması yargıya gölge düşürüyor

İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi’ne gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, ise İmamoğlu'nun konuşmasını bitmeden soruşturma açılmasına tepki gösterdi. “Zaten hiçbirimiz hiçbir şekilde soruşturulmaktan çekinmiyoruz” diyen Yavaş, şöyle konuştu:

“Soruşturulmaz insanlar olduğumuza da inanmıyoruz ama şöyle söylüyorum, konuşması bitmeden soruşturulma açılması adliyeye gölge düşürüyor, yargılamaya gölge düşürüyor ama iyi tarafı şu örnek olsun Sayın İmamoğlu’nu bu sefer davetle çağırdılar. Normalde olması gereken o. Kaçan yok. Örneğin atılan twittlerin silinme ihtimali yok. Bunların suç olup olmadığı yargılama sonrası belli olacak. Dolayısı ile de gece evinden kimseyi de almaya gerek yok. İnşallah bundan sonra normal rayında gider. Biz bugün dayanışmaya geldik. İçeriye girerken yanında olamıyoruz ama yanında olduğumuzu gösteriyoruz.”

20 Ocak ve 27 Ocak'taki ifadelerinden iki ayrı soruşturma

İmamoğlu'na 20 Ocak Pazartesi “Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması” adlı bir panelde konuştuğu sırada “tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın. Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu.”

Bilirkişi soruşturması

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması üzerine yaptığı “Turpun büyüğü heybede” açıklamalarına referansla 27 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde “turpun büyüğü” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi ve bilirkişi ismi verdi.

İmamoğlu İBB, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile kendisi hakkında yürütülen bazı soruşturmalarda aynı bilirkişinin rapor verdiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'yla ilgili “bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi” iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattı.