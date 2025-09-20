Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezasının kesinleşmesinin ardından “Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak” mesajı yayımladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan sert mesaj: "Korkuyorlar, Korkacaklar, Korksunlar"

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı. İmamoğlu'nun, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada aldığı 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasının kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklama büyük yankı uyandırdı.

İmamoğlu'nun cezası kesinleşti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, istinaf mahkemesinin onadığı cezasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun aldığı karar, kamuoyunda büyük bir tartışmaya yol açtı. İmamoğlu’nun “Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak” şeklindeki paylaşımı, hem destekçileri hem de karşıtları arasında geniş yankı buldu.

“Milletin iradesi kazanacak”

İmamoğlu’nun mesajında dikkat çeken ifadeler yer aldı. “Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak” diyen İmamoğlu, haksızlıklar karşısında halkın galip geleceğine olan inancını vurguladı. Ekrem İmamoğlu’nun bu paylaşımı, tutuklu bulunduğu dönemdeki moral kaynağı olarak görülüyor.

“Ahmak Davası" cezası da belirlendi

Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından, İBB Başkanı’nın söz konusu davaya karşı gösterdiği duruş daha da dikkat çekici hale geldi. İmamoğlu'nun cezasının ardından yaptığı paylaşım, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılmış olmasıyla da oldukça anlamlı bulundu.