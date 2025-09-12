İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'sahte diploma' davasının ilk duruşmasında Silivri’de hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, duruşmada aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu açıkladı ve kimlik tespitinde tahsil durumunun yüksek lisans olduğunu belirtti.

Duruşmaya birçok siyasi isim katıldı

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları, babası Hasan İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bazı il ve ilçe belediye başkanları ve çok sayıda izleyici katıldı.

Duruşma, İmamoğlu’nun kimlik tespitiyle başladı. Mahkeme hakimi iddianameyi okurken, İmamoğlu’nun savunması sık sık seyircilerin alkışlarıyla kesildi.

İmamoğlu, kimlik tespitinde tahsil durumunu “yüksek lisans” olarak açıklarken, aylık gelirinin ise 250 bin TL olduğunu belirtti.