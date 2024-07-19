NEVŞEHİR (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katıldı.



"4 kapı 40 makam" öğretisinden yola çıkılarak tasarlanan 65 konut, 10 ticari birim, kreş, aşevi ve sosyal tesisten oluşan KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim töreninde konuşan İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli'nin ruhu, felsefesi ve hayata bakış açısının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Hacı Bektaş Veli'nin insanları birbirlerine bağlayan olağanüstü bir değer olduğunu ifade eden İmamoğlu, ilçeye hizmet kazandırmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Mevlana ve Hacı Bektaş Veli gibi isimlerin olduğu yere hizmet etmenin insanlığa hizmet etmek anlamı taşıdığını vurgulayan İmamoğlu, anlam yüklü bir projenin hayata geçişine tanıklık ettiklerine dikkati çekti.

İBB Başkanı olduktan sonra yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi Nevşehir'deyiz, Hacıbektaş'tayız. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini teslim aldık. Bu görevi teslim aldığımız andan itibaren de Türkiye'de yerel demokrasinin hakkını, hukukunu korumak, vatandaşlarımızın yereldeki hakkını, hukukunu koruma konusunda da çok özenli davranmaya devam edeceğimizi ve hizmetlerimizi bu yönüyle bütün Türkiye'ye sunmaya devam edeceğimizi de belirtmek isterim."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de güzel bir projenin hayata geçirildiğine değinerek, Türk kültürünün, Anadolu İslam anlayışının, Anadolu'daki yerleşik kültürlerin 21. yüzyıldaki devamını sağlayan, yerel malzemeyle modern mimari anlayışı buluşturan İmamoğlu'na ve emek verenlere teşekkür etti.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise bölgenin manevi kültürünün manevi öğelere yansıtıldığı projesinin, mimarisiyle bulunduğu coğrafyanın gelecekteki şehircilik anlayışına yön vereceğini söyledi.

Projenin 65 konut, 10 ticari birim olmak üzere toplam 75 bağımsız birim ile kreş, aşevi ve sosyal tesisten oluştuğunu, yatırım değerinin 200 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Kurt, projede birçok çevreci özelliğin yer aldığını sözlerine ekledi.

Programa katılan Arnavutluk'un Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, yapımı tamamlanan konut ve tesisleri inceledi.