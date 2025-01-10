Türkiye Belediyeler Birliğinin Şam’a gerçekleştireceği ziyaret iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, ziyaretin iptal edilme gerekçesine dair, “Şam Valiliği, yazılı olarak Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelendi diyerek randevuyu iptal etti” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Şam'a yapacağı ziyaretin iptal edildiği açıklandı. Ziyaretin pazar günü saat 14.00'da yapılmasının planlandığını belirten İmamoğlu, daha sonra Şam Valisi tarafından ziyaretin altı saat sonra iptal edildiğini duyurdu.

İmamoğlu yaptığı açıklamada “Şam benim ziyaretim değil. Kişisel anlamda bir seyahat değil. TBB ve İBB adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Dışişleri Bakanlığı ile de temas kurarak başta Şam olmak üzere giderek milletimizi en üst seviyede güçlü bir biçimde demokratik laik bir Suriye devletinin kurulmasına nasıl katkı sunabileceğimize dair konuşmuştuk. Pazar günü saat 14.00'e randevu verildi ve planlamalar başladı. Şam Valisi, TBB heyetinin ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra olacak diye iptal etti” diye konuştu.

“Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor”

İptali kabul etmediğini ve bunun yanlış bir duruş olduğunu dile getiren İmamoğlu, “En üst seviyedeki ziyaretler öncesi bu tip görüşmelerin katkı sunacağını düşünüyorum. Teyitli bir randevunun altı saat sonra iptali için kimler devreye girdi bu soruları soruyorum ama cevabını da biliyorum. Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor. Neden bu ziyaret daha sonraya bırakılsın ki? Şam'a çok sayıda kuruluş gitti” dedi.

İmamoğlu, Şam’a şu ana kadar birçok kurum ve kuruluşun gittiğine işaret ederek “MÜSİAD gitti. Türk Hava Yolları gitti. Devlet Hava Meydanları gitti. Enerji Bakanlığından çok sayıda kurum kuruluş gitti. Burada ismini sayamayacağım, sivil toplum kuruluşları var birçok” diye konuştu.