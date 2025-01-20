İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev yapan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin kamuoyunda infial yaratabilecek nitelikte olduğu belirtilerek soruşturma sürecinin başladığı duyuruldu.

İmamoğlu’na destek yağıyor

Soruşturma haberi sonrası İmamoğlu’na destek mesajları gelmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu güzel ülkenin mutlu yarınları için 'daha fazla demokrasi ve tarafsız bir hukuk' talebini dile getirmek suç değildir. İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma, hukuka ilişkin kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir."

"Bu güzel ülkenin mutlu yarınları için “daha fazla demokrasi ve tarafsız bir hukuk” talebini dile getirmek suç değildir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma, hukuka ilişkin kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu yanlış yoldan bir an önce dönülmesi umuduyla sesleniyoruz. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir."

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu:

"Yine soruşturma açmışsınız. Topunuzla, tüfeğinizle gelin! Ne tehdidiniz ne soruşturmanız ne de yargıyı silah gibi kullanma çabanız bizi yolumuzdan döndürebilir. Korkmuyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz! Sonuna kadar dimdik duracağız! Bu ülke sizin hukuksuzluğunuza boyun eğmeyecek!"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan:

"Tek bir kelimesinde tehdit olmayan bir konuşmadan kendisine ve ailesine tehdit var diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açan niyet iyi niyet değildir. Bu soruşturma Başsavcının işi kişiselleştirdiği ve siyasallaştırdığının kanıtıdır. Bu durum hukuk açısından da tuzun koktuğunu gösterir."

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki:

"Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan soruşturmalarla algı yaratmaya çalışanlara sesleniyoruz: Ne baskılara boyun eğeriz, ne de bu karanlık düzene teslim oluruz!"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmanın, sadece hukuki bir süreç değil, aynı zamanda demokrasimize ve halk iradesine yapılan bir müdahale olduğunu biliyoruz.

Başkanımızın yanındayız! Her türlü zorluğa karşı birlikte dimdik duracağız!"

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal:

"Yılmayacağız, yorulmayacağız, dimdik ayakta duracağız! 16 milyon İstanbullunun sesi, değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız!

Cumhuriyet Halk Partisi halkımızın umut ışığıdır, umudun ışığını söndüremeyeceksiniz!"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması; hukukun eşitlik ve tarafsızlığına giderek artan toplumsal ihtiyacımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Ekrem İmamoğlu yalnız değildir!"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma, halkın iradesine ve demokrasinin temel değerlerine gölge düşürmektedir. Adaletin tarafsız, eşit ve bağımsız olması gerektiğine olan inancımızla, Ekrem Başkan’ın yanındayız.

Her şey çok güzel olacak!"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan soruşturmayı kınıyoruz. Adaletli bir hukuk ve yargı sistemini istemek suç değildir. Yanındayız, Ekrem Başkan!"