CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yeniden seçilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız" diyerek, Çelik ve delegeleri tebrik etti.

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin durdurulması kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul İl Kongresi’nin devam etmesi kararının ardından yapıldı. Kongrede, Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i tebrik etti

İmamoğlu, kongre sonrası yaptığı açıklamada, Özgür Çelik’i ve güçlü şekilde iradesini ortaya koyan delegeleri tebrik etti. İmamoğlu, “Bugün yapılan olağanüstü kongrede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve iradesini güçlü şekilde ortaya koyan delegeleri tebrik ediyorum” dedi.

"Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız"

İmamoğlu, açıklamasında, tam kanunsuzluğa karşı duracaklarını belirterek, "Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, CHP içindeki siyasi atmosferi ve parti içi dayanışmayı yansıtan önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin durdurulması kararına rağmen, İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına izin vermişti.