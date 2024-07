İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul’a ihanet’ olarak nitelediği ‘Kanal İstanbul’ gibi kentin başına bela olabilecek projeleri engelleyemedikleri taktirde, tarihte ‘kötü anılacak’ yöneticiler olarak anılacakları uyarısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı”na katıldı. İSO’nun Beyoğlu Odakule’deki merkez binasında, yaklaşık 300 sanayicinin katılımıyla gerçekleştirilen, “İstanbul'un Gelecek Vizyonunda Sanayimizin Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı toplantıda, İmamoğlu ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan birer konuşma yaptı.

“KURUMLARIN BİRBİRİNDEN UZAK OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ, KABUL EDİLEMEZ”

İBB ve İSO arasında sağlanan iş birliği zemininin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İSO, aynı alanda iş yapan insanların bir araya gelip kurduğu bir meslek kuruluşu. Burada her ne kadar odağı, İstanbul'daki sanayicilerin istekleri, talepleri, sıkıntıları, çözümler, sorunlar gibi bir çemberin içine koysak da sonuçta aslında İstanbul'un paydaşısınız. İBB ise, istediğimiz ve arzu ettiğimiz yerel demokrasinin güçlendiği bir ortamda, çok daha iyi yerlere tırmanabilecek sorumluluk kapasitesinin bugünkü özeti bile, sizlere ait olan, yani İstanbul halkına ait olan her konuya muhatap, her konuda yetkisi olmasa bile, kanunen birçok kısıtlı olsa bile, her konuya muhatap ve o konuların takipçisi ve çözüme kavuşturma konusunda sorumlu olduğu alanlarda sorumluluklarını üstlenen bir kurum. Bu manada birbirinden uzak olmak, zaten düşünülemez, kabul de edilemez” diye konuştu.

‘İstanbul’a ihanet’ olarak nitelediği ‘Kanal İstanbul’ gibi kentin başına bela olabilecek projeleri engelleyemedikleri taktirde, tarihte ‘kötü anılacak’ yöneticiler olarak anılacakları uyarısında bulunan Başkan İmamoğlu, bu kapsamda şehrin 1/100.000’lik bir plana sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Önümüzdeki Eylül ayında başlangıcını ilan edecekleri 1/100.000’lik planın ‘bir şehrin anayasası’ anlamına geldiğini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “1/100.000’lik ölçek dediğimiz şey, bir kentin kültürünü tarifler, sanatını tarifler, eğitimini tarifler, doğasını, yaşamını, suyunu tarifler ve bunlara çözüm bulur. Bütün bunları çözebilmenin tek yolu var. Gerçekten akıl yolu ve bilim yoludur. Bundan sapmadığınız zaman, emin olun ekonominiz de iyi olur, dış politikanız da iyi olur, ticaretiniz de iyi olur, sanayiniz de iyi olur, şehirciliğiniz de güzel olur. Bizim de tek yolumuz budur; başka bir yolumuz olamaz. İstanbul'a sorumlu olmak, insanlığa karşı sorumlu olmaktır. İnsanlığa karşı mahcup olmayacağımız güzel bir dönemi İstanbul'umuza var etmek istiyoruz” dedi.