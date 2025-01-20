İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarının ardından başlattığı soruşturmayı genişletti. İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar da soruşturma kapsamında

Başsavcılık, İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapan hesaplar hakkında da soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma sonrası Twitter ve benzeri platformlarda yapılan tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle yeni soruşturmalar açılmıştır" denildi.