İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ikinci dalga operasyonu sürüyor. Soruşturma kapsamında, Beykoz'da bir rezidans otoparkında saklandığı öne sürülen çok sayıda lüks araca el konuldu.

Milyonluk araçlar emniyet otoparkına çekildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen lüks otomobillerin Beykoz’da bir rezidansın otoparkında gizlendiği tespit edildi. Polis ekipleri, operasyonla çok sayıda araca el koydu.

Araçlar Murat Kapki üzerine kayıtlı

Soruşturma dosyasında adı geçen ve İmamoğlu’nun gizli kasalarından biri olduğu iddia edilen Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu belirlenen otomobiller, çekici yardımıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Araçlar arasında son model otomobillerin yanı sıra klasik otomobillerin de bulunduğu bildirildi.