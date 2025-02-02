Savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz cuma günü ifade vermeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde miting düzenlemişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a giden partisinin İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'i görevden aldığı iddia edildi.
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'te getirildiği görevinden yıl dolmadan ayrıldı.
Gazeteci Tolgahan Erdoğan, Abdik'in görevden el çektirildiğini iddia etti.
"Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden İstanbul İl Başkanı'nı görevden aldı"
"Parti yaptığı açıklamada yoğun iş temposundan dolayı Ali Rıza Abdik'in görevini bıraktığını açıkladı." diyen Erdoğan, meselesinin aslının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan mitinginde yaşananlar olduğunu belirtti.
Erdoğan, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu'na cuma günü Çağlayan Adliyesine giderek destek veren İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'i görevden aldı." ifadelerini kullandı.