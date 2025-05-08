X hesabı erişime engellenen Ekrem İmamoğlu'na siyasiler ve vatandaşlardan güçlü destek geldi: Çok sayıda isim profil fotoğrafını değiştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engelinin ardından, siyasilerden ve yurttaşlardan dikkat çeken destek mesajları geldi. Pek çok isim profil fotoğraflarını İmamoğlu'nunkiyle değiştirerek dayanışma gösterdi.

Siyasilerden ortak tepki: Susturulamayacak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay:

"Ekrem İmamoğlu'nun hesabına getirilen erişim engeli, ifade özgürlüğüne açık bir müdahaledir. Susturulmak istenen her sözde biz daha yüksek sesle konuşacağız."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Bu erişim engeli milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Ekrem İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edeceğim."

Milyonlarca X hesabı olur

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da karara tepki gösterdi:

"Bugün bir hesabı kapatabilirsiniz, yarın milyonlarca İmamoğlu hesabı açılır."

CHP teşkilatları da harekete geçti

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, profil fotoğrafını değiştirerek "Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz" mesajını paylaştı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç da benzer şekilde profil fotoğraflarını güncelledi.

Ali Mahir Başarır: 'Tüm hesaplarımız ona aittir'

CHP'li Ali Mahir Başarır:

"İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışanlar yine başarısız olacak. Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'na aittir."

Sezgin Tanrıkulu: Anayasa'ya aykırıdır

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu:

"Bu karar Anayasa'ya aykırıdır. Bu erişim engelini isteyenler, uygulayanlar hukuk önünde hesap verecek."

Seda Kaya Ösen, İstiklal Marşı'yla cevap verdi

Bağımsız Milletvekili Seda Kaya Ösen:

"Ekrem İmamoğlu'nun hesabına getirilen erişim engeli ifade özgürlüğüne darbedir. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!"

Tepkiler büyüyor

Kararın ardından sosyal medyada "#Hepimizİmamoğluyuz" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Çok sayıda yurttaş da profil fotoğrafını İmamoğlu ile değiştirerek dayanışma çağrısında bulundu.