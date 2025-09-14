Tutuklu CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve TCK 53 kapsamında siyasi yasak talebiyle dava açıldı. İddianame, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024’te SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda yaşanan olay anlatıldı. İddianamede, müşteki Serkan Şahin’in İmamoğlu ile yaklaşık 3-5 metre mesafede bulunduğu sırada konuşmalarının müşteki tarafından şikâyet konusu edildiği belirtildi.

İmamoğlu’nun, müştekiye “Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı

İmamoğlu, sarf ettiği sözlerin nezaket dışı ve kaba bir ifade niteliğinde olduğunu, müştekinin şahsiyetine değil eylemine yönelik olduğunu belirtti. Eylemin uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildi, ancak 28 Temmuz 2025’te taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

İddianamede, tutuklu bulunan İmamoğlu hakkında “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca TCK 53. madde kapsamında siyasi yasak uygulanması istendi.

İddianame, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve mahkeme tarafından dava kabul edildi.