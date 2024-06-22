İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kardeş şehri Berlin'i ziyaret ederek, 'Altın Defter' olarak bilinen şehrin şeref defterini imzaladı. İmamoğlu'nun ziyareti, iki şehir arasındaki dostluğun ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağladı.

Berlin'de Kızıl Saray’da tarihi buluşma

İmamoğlu, Berlin Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kai Wagner ile "Kızıl Saray" olarak bilinen Berlin Belediyesi'nde bir araya geldi. Görüşmelerin ardından İmamoğlu, şehrin Altın Defteri'ne şu mesajı kaydetti:

"Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100. yılında ve İstanbul-Berlin kardeş şehir ilişkilerinin 35. yıl dönümünde Berlin'i ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türklerin Avrupa'da en fazla yaşadığı şehirlerden biri olan Berlin ile İstanbul arasındaki yakın ilişkiler, Türk-Alman dostluğuna her zaman önemli katkılar sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde şehircilik, kültür, sanat, turizm, spor ve ticaret alanında birlikte atacağımız adımlarla mevcut işbirliğimizin en başarılı dönemini birlikte iki şehre ve iki ülkeye yaşatacağımıza inanıyorum. Tüm Berlin halkına saygılarımı sunuyorum."

Şehirleri bir araya getirme hedefi

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak, İstanbul'un ev sahipliğinde tüm Türk-Alman kardeş şehirlerini ve belediye başkanlarını bir araya getirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

Berlin ziyareti kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Devlet Bakanı Niels Annen ile görüşen İmamoğlu, temaslarını tamamladıktan sonra Dortmund'da oynanacak Türkiye-Portekiz karşılaşmasını izlemeyi planlıyor. İmamoğlu'nun maçın ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.