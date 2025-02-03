Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrılarına karşı çıkarken, "Bu oyuna gelmeyiz. Ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. Başkanlar ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyorlar" ifadelerini kullandı.

"En etkili ilaç sandıktır"

Konuşmasının ardından Erdoğan’ın sosyal medya hesabından şu mesaj paylaşıldı: "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır."

“Hodri meydan, hemen seçim”

Bu mesaj, muhalefet cephesinde yankı uyandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Milletimiz için en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! Hodri meydan hemen seçim!"