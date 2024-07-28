İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını ödeme konusunda harekete geçti. İmamoğlu’nun bu hamlesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP belediyelerinin SGK borçlarının tahsili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na talimat vermesinin ardından geldi.

İBB’den borç ödemesi için ilk adım

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borçlarını ödeme konusunda başvuru yaptığını açıkladı. Şahin, İBB yönetiminin bu yapıcı yaklaşımını takdirle karşıladıklarını belirtti. Şahin, "Belediyelerin bütçelerini kısıtlamak amacıyla bir baskı oluşturulduğunu iddia ediyorlar. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesi 500 milyar liranın üzerinde. SGK borcu 2024 yılı için 3 milyar 250 milyon lira. Bu miktar, bütçenin sadece yüzde birinden az bir paya tekabül ediyor. Belediyenin bu borcunu ödemesi, bütçeyi zorlamak anlamına gelmez. Bu ödemelerin yapılması, uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konuda başvurusunu yaparak girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı İBB yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu adımların devamını bekliyoruz"

Leyla Şahin, İBB’nin borç ödeme girişimini övgüyle karşıladıklarını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu tutumu, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirme konusundaki hassasiyetini ortaya koymaktadır. Bu tür yapıcı adımların devamını bekliyoruz" diye konuştu.