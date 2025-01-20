İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, Özdağ’a yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirterek, demokratik bir ortamda siyasetin ve eleştirinin serbestçe yapılması gerektiğini vurguladı.

"Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır"

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz."