Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Silivri Cezaevi duruşma salonunda görülen davada İmamoğlu’nun savunması sık sık alkışlarla kesildi. Mahkeme, davayı 20 Ekim’e erteledi.

Özgür Özel de duruşmaya katıldı

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve ailesi, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Salon tamamen dolarken, izleyiciler “Ekrem Başkan” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları attı.

İmamoğlu’nun eğitim durumunun sorulması üzerine “yüksek lisans” cevabı alkışlarla karşılandı. Sabıka kaydı sorusuna ise “Allah’a şükür yok” yanıtını verdi. Hakimin iddianameyi okuması sırasında ise, “Anlattığınız hiçbir şeyin benimle alakası yok” sözleriyle tepki gösterdi.

“35 yıl önce benim cumhurbaşkanı olacağımı anlamışlar”

Duruşmada sık sık alkış ve sloganlar yükselirken, hakim izleyicileri sakin olmaları konusunda uyardı. İmamoğlu, “Bu iddianameyi, bir sonraki seçimde kendisini yeneceğini bilen kişi yazdırdı” dedi. Ayrıca, “35 yıl önce benim cumhurbaşkanı olacağımı anlamışlar” sözleriyle kendisine yönelik komployu dile getirdi.

"Bizi zindanlarda susturamazlar"

İmamoğlu, konuşması sırasında kravatını çıkarıp CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e attı, kürsüye vurarak “Bizi zindanlarda susturamazlar” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmasına karar verdi. İmamoğlu hakkında “resmi belgede zincirleme sahtecilik” suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.