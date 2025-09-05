CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaliyle ilgili açılan “zincirleme resmi belgede sahtecilik” davasının yeri ve tarihi değişti.

Duruşma Silivri'de görülecek

İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması başlangıçta 11 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılacaktı. Ancak duruşma, Silivri Cezaevi Duruşma Salonu’na alındı ve günü de 12 Eylül’e ertelendi.

Özgür Özel’den sert çıkış: İsterse CHP'ye kayyum atasınlar
Özgür Özel’den sert çıkış: İsterse CHP'ye kayyum atasınlar
İçeriği Görüntüle

İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor

Davada, İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddialar, üniversite diplomasının iptaliyle birlikte “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamalarını içeriyor.

Kaynak: Sözcü