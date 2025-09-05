CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaliyle ilgili açılan “zincirleme resmi belgede sahtecilik” davasının yeri ve tarihi değişti.
Duruşma Silivri'de görülecek
İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması başlangıçta 11 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılacaktı. Ancak duruşma, Silivri Cezaevi Duruşma Salonu’na alındı ve günü de 12 Eylül’e ertelendi.
İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor
Davada, İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddialar, üniversite diplomasının iptaliyle birlikte “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamalarını içeriyor.
Kaynak: Sözcü