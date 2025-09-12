CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Mehmet Pehlivan’ın, İmamoğlu’nun müdafii olarak yer alması talebi mahkemece kabul edildi.

Duruşmada dikkat çeken karar

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, yine tutuklu bulunan avukat Mehmet Pehlivan’ın müdafii olarak davaya katılması gündeme geldi.

Hakim ve İmamoğlu’nun diyaloğu

Hakim, dosya kapsamındaki avukatın Pehlivan olduğunu belirterek İmamoğlu’na “Müdafi olarak ister misiniz?” diye sordu. İmamoğlu bu soruya “Tabii ki” cevabını verdi.

Avukat cezaevinden bağlandı

Mahkeme, Mehmet Pehlivan'ın duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanmasına karar verdi. Böylece İmamoğlu'nun savunmasına tutuklu avukatı da dahil oldu.