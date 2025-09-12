Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diploma davasında ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın müdafii olarak yer alma talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Mahkemeden dikkat çeken karar

Duruşmada hâkim, Ekrem İmamoğlu’na tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın müdafi olarak davaya katılmasını isteyip istemediğini sordu. İmamoğlu’nun “tabii ki” yanıtı üzerine, avukat Pehlivan’ın SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanmasına karar verildi.

Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan Silivri’deki mahkeme salonuna bağlanan Mehmet Pehlivan, “Türk yargı tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Tutuklu bir avukat, cübbe olmadan ve müvekkiliyle hiç görüşmeden duruşmada hazır ediliyor” ifadelerini kullandı.

Pehlivan, savunma görevini eksiklikler nedeniyle yerine getirmeyi reddederek, “Yüz yüzelik ilkesi gereği bir sonraki celsede salonda hazır bulunmayı talep ediyorum” dedi.

Tarihi ilk olarak kayda geçti

Tutuklu bir avukatın, yine tutuklu bir sanığın savunmasında yer alması Türk hukuk tarihinde ilklerden biri olarak kayda geçti. Karar, davanın seyrinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.