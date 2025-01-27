İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere açılan soruşturmada S. B. adlı ‘bilirkişi’den bahsederek “Hayatımıza özel olarak atanmış bilirkişi S. Bey heybedeki turbun adıdır” dedi.

CHP'ye yönelik operasyonlar ve kayyım atamaları hakkında düzenlediği basın toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde hakkında açılan ve yedi yıl hapis ile siyasi yasak talepli ihale davasında Danıştay’ın belediye başkanının ceza sorumluluğu olmadığına dair kararını hatırlattı.

Dosyanın bilirkişiye gittiğini belirten İmamoğlu, 3 Temmuz 2022’de bilirkişinin 'sıradışı bir rapor' yazdığını ifade etti. “Bilirkişi Danıştay’ın kararını doğru bulmadı. Savcı iddianamede belediye başkanının sorumlu olduğunu yazdı ve bunu iç denetçi raporuna dayandırdı. Ama ortada böyle bir rapor yok” diyen İmamoğlu, o bilirkişiyi şu sözlerle duyurdu:

“Hayatımıza özel olarak atanmış bilirkişi S. B. heybedeki turbun adıdır.”

2019 öncesindeki İBB soruşturmalarına da atanan S.B.nin usulsüz ihaleleri akladığını anlatan İmamoğlu, “İstanbul’da 8 bin 806 bilirkişi var. Ama İBB dosyalarına tek bir kişi atanıyor; Satılmış Bey” diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında kürsüden indikten yaklaşık beş dakika sonra “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından resen soruşturma başlattı.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan, İmamoğlu'nun açıklamalarında adı geçen ‘bilirkişi’ S.B.’nin hakkındaki iddiaları “Yalan konuşuyorsunuz. Ben sadece CHP davalarında değil, AK Parti, MHP belediyelerinde de bilirkişilik yaptım. Beni kimse bağlamaz. Kusura bakmayın” diyerek reddettiğini aktardı.

Başsavcıyla Çerkezköy'den bir tanışıklığı olup olmadığı sorusu üzerine de S.B. “Hiçbir işbirliği yaptığım savcıyla istişarem olmaz” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, ‘bilirkişi’ S.B; Pehlivan’ın, “Siz normalde muhasebe görevlisiniz değil mi?” şeklindeki sorusuna S.B. “Yani muhasebe kökenli Memuriyet hayatımdan fonksiyonlu da yaptım. İhalelere katıldım. Muhasebecilik yaptım. Ben çok eski olduğum için 70 yılından beri de ticari hayatının içinde bulundum. Muhasebecilik de yaptım” yanıtını verdi.