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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , İmamoğlu’nun savcılığa ifade verdiği sonrasında yaptığı açıklamada, “Bizi böleceklerini, CHP’nin ve Türkiye muhalefetinin parça pinçik olacağını sananlar bugün avuçlarını yaladılar. Birbirine düşmeden, burun kıvırmadan, durumun vahametinin farkında olarak Çağlayan’a giden herkes bugün umutlarımızı artırdı” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılığa ifade verdi. İmamoğlu, ifadesinin ardından gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.

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