"Turpun büyüğü heybede" olarak bilinen ve Aydın iline ait bir deyimin hikayesini ilk kez Süleyman Demirel bir televizyon programında anlatmıştır.

Turpun büyüğü heybede deyimi, ağızları açık bırakacak, şaşkınlık yaratacak, sabrın sınırını zorlayacak olan olayın henüz ortaya çıkmadığını kısaca ifade etmek anlamında kullanılır. Daha bilindik haliyle, buz dağının görünmeyen kısmı olarak anlatılabilir.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise muhalefet lideri olduğu zamanlarda, NTV canlı yayınına çıkıp konuştuğu bir gün vakit yetmeyince hikayesi ile birlikte şöyle anlatmıştı hikayeyi,

"Adam, Aydın pazarına turp getirmiş, bir köşede satıyor. Fakat turpları yamuk ve küçük... Müşteri gelip bakmış, bakmış, pek gözü tutmamış. Eliyle şöyle bir tartıp bırakmış. Tam giderken köylü arkasından seslenmiş:

-Turpun büyüğü heybede, turpun büyüğü heybede!"

Demirel gazetecilere bu fıkrayı anlattıktan sonra ise "Heybemde daha çok turp var. Bu heybeye bir program yetmez!” diyerek, siyasete yeni bir deyim ve fıkrayı tanıtmıştır.