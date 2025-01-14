Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere ‘pışık’ derim" açıklaması, parti içindeki dengeleri sarstı. Bu sözlerin, özellikle Şişli Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik olduğu iddiaları öne çıkarken, İmamoğlu’nun iç siyasetteki gerilimleri gözler önüne serdi.

İmamoğlu’nun tepkisi ve kulislerdeki gerilim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, partisindeki bazı isimlerin kendisinin yerine geçmeyi planladığına dair yaptığı açıklama, kulislerde büyük yankı uyandırdı. TGRT Haber programında, gazeteci Fatih Atik, İmamoğlu ve Akpolat arasındaki gerginliğe dair dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı. Atik, İmamoğlu’nun yaptığı "pışık" açıklamalarının, özellikle Akpolat’a yönelik olduğunu belirtti.

'Yerine Akpolat geçsin' teklifi

İddialara göre, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Ekrem İmamoğlu’na, "Siz genel başkan olun, yerinize Rıza Akpolat’ı getirelim" şeklinde bir teklif sunmuştu. İmamoğlu’nun bu teklife verdiği sert yanıt ise dikkat çekti. İmamoğlu, Toprak'a "Sizin sağlığınız iyi mi?" diyerek, bu öneriyi net bir şekilde reddetmişti. Bu durum, İmamoğlu’nun parti içindeki konumunu ve yerini korumak adına gösterdiği kararlılığı ortaya koyuyor.

Parti içi güç mücadelesi

Fatih Atik, bu tür konuşmaların ve gerilimlerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın etrafında alttan alta yaşandığını belirtti. İmamoğlu’nun, kendisinin yerine geçme planları yapanlara sert tepki gösterdiği ve partideki mevcut gücünü korumaya çalıştığı ifade ediliyor. Bu açıklamalar, parti içindeki güç mücadelelerini bir kez daha gözler önüne serdi.