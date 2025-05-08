İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (eski adıyla Twitter) hesabına, mahkeme kararıyla Türkiye'den erişim engeli getirildi.
19 Mart 2025'te gözaltına alınarak tutuklanan İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. Mahkeme, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli kararı aldı.
İmamoğlu'nun avukatı ve aynı zamanda X platformunun serbest avukatı Gönenç Gürkaynak, mahkeme kararına itiraz ettiklerini belirtti. Erişim engeli kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde kullandığı kampanya hesabını İmamoğlu'nun kullanımına açtı ve profil fotoğrafını İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi.