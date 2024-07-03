Soğuk ve yağmurlu bir günde, battaniyenizin altında sıcak bir içecekle keyif yaparken izleyebileceğiniz iyi hissettiren filmleri mi arıyorsunuz? İşte, IMDb okuyucularının oylarıyla belirlenen, moralinizi yükseltecek 25 film önerisi...

25. Pi'nin Yaşamı (2012)

Hindistan’dan Kanada’ya giden bir yük gemisi trajik bir şekilde batar ve geriye sadece bir can kurtaran filikası kalır. Bu filikada, bir sırtlan, zebra, orangutan, Bengal kaplanı ve Pi adında 16 yaşında Hintli bir çocuk hayatta kalma mücadelesi verir.

24. Cennetin Çocukları (1997)

Kız kardeşinin ayakkabılarını kaybeden bir çocuk, onları bulmak için büyük bir mücadele verir. Yoksul bir ailenin iki kardeşi, aynı çift ayakkabıyı paylaşmak zorunda kalır.

23. Kelebek ve Dalgıç (2007)

43 yaşındaki Jean-Dominique Bauby, geçirdiği koma sonrası sadece sol göz kapağını hareket ettirerek, yaşadıklarını anlatan bir kitap yazmayı başarır.

22. Kalbim Bir An Durdu (2005)

Paris'te emlak mafyasının bir üyesi olan Thomas Seyr, piyano çalma yeteneğini keşfeder ve hayatını değiştirmeye karar verir.

21. Cennetin Müziği (2004)

Başarılı bir sanatçı olan Dareus, doğduğu kasabaya dönerek burada bir koro çalıştırmaya başlar ve kasaba halkıyla kaynaşır.

20. Forrest Gump (1994)

Düşük IQ'ya sahip Forrest Gump, hayatı boyunca bir dizi önemli tarihsel olaya tesadüfen tanık olur ve katılır.

19. Bir Erkek Hakkında (2002)

Londralı Will, boşanmış anne-babaların toplantılarına katılırken, Marcus adında bir çocukla tanışır ve hayatı değişir.

18. The Rookie (2002)

Jim Morris, beysbol kariyerini sakatlık nedeniyle bırakmak zorunda kalır, ancak küçük bir kentte kimya öğretmeni olarak yeniden beysbol sahalarına döner.

17. 3 Aptal (2009)

Hindistan'ın en önemli mühendislik okullarında okuyan üç arkadaşın, hayat ve eğitim üzerine yaşadıkları komik ve duygusal hikayesi.

16. Cenazede Ölüm (2007)

Bir cenaze töreninde, tabuttaki cesedin canlı olduğunu iddia eden bir aile üyesi ve büyük bir sırrı açıklamakla tehdit eden bir konuk, olayların seyrini değiştirir.

15. Hırçın Sevgilim (2001)

Metroda sarhoş bir kızla tanışan Kyun-woo'nun hayatı, bu yanlış anlaşılma sonrasında tamamen değişir.

14. Şimdi Ya da Asla (2008)

Kanserle mücadele eden iki farklı insan, hayatta yapmak istedikleri şeylerin bir listesini çıkartarak birlikte yola koyulur.

13. Truman Show (1998)

Mükemmel bir hayat süren Truman, bir gün hayatının bir televizyon şovu olduğunu fark eder ve gerçekleri öğrenmek için mücadele eder.

12. Can Dostum (1997)

IQ seviyesi çok yüksek olan Will Hunting, MIT'de temizlikçi olarak çalışırken, yeteneklerini keşfeden bir profesör sayesinde hayatı değişir.

11. Cennet Sineması (1988)

Salvatore, yerel bir film göstericisi olan Alfredo ile tanışır ve sinemaya olan aşkı büyür.

10. Umudunu Kaybetme (2006)

Maddi sorunlar yaşayan Chris Gardner, oğluyla birlikte sokaklarda yaşam mücadelesi verirken, azmi sayesinde hayatını değiştirir.

9. My Name Is Khan (2010)

Asperger hastalığı olan Hindistan asıllı Müslüman bir adam, ABD başkanına derdini anlatmak için büyük bir yolculuğa çıkar.

8. Fil Adam (1980)

1880'ler Londra'sında, doğuştan engelli John Merrick'in iç dünyasını keşfetmeye çalışan Dr. Treves'in hikayesi.

7. Esaretin Bedeli (1994)

Andy ve Red, Shawsank Hapishanesi'nde parmaklıklar ardında kurdukları dünyada hayatta kalma mücadelesi verirler.

6. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar (2003)

Yüzen bir evde yaşayan yaşlı bir rahip ve genç bir rahip adayının mevsimlerle birlikte gelişen hikayesi.

5. Özgürlük Yazarları (2007)

Genç bir öğretmen, farklı ırklardan gelen öğrencilerine hoşgörüyü ve eğitimi öğretmeye adar.

4. Forrester'ı Bulmak (2000)

Yazma yeteneği keşfedilen genç Jamal ile ünlü bir yazar olan William Forrester'ın sıradışı arkadaşlığı.

3. Kalbini Dinle (2007)

Bir müzik mucizesi olan Lyla ve Louis'in aşkla dolu hikayesi.

2. Can Dostum (2011)

Felçli bir adam ve ona bakıcılık yapan genç, hayatın tadını birlikte çıkarırlar.

1. Her Çocuk Özeldir (2007)

8 yaşındaki Ishaan, hayatını değiştiren öğretmeni Ram Shankar ile tanışır ve herkesin takdirini kazanır.