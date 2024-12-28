Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelindeki ülkelerin borç yükünün alarm verici seviyelere ulaştığını duyurdu. Türkiye, 338,8 milyar dolarlık borçla 27. sırada bulunuyor.
Dünyadaki borç yükü zirveye çıktı
IMF’nin açıkladığı verilere göre, dünya genelindeki toplam borç 42,4 trilyon dolar artarak 102 trilyon dolara ulaştı. ABD, Çin, Japonya ve İngiltere gibi büyük ekonomiler zirveye yerleşti.
Türkiye’nin borç durumu
Türkiye, 338,8 milyar dolarlık borçla 27. sırada yer alırken, küresel borç seviyelerinin hızla arttığı bu dönemde borç yönetimi ve mali disiplini korumanın önemi vurgulanıyor.
En borçlu ülkeler sıralaması
- ABD: 35,3 trilyon dolar
- Çin: 16,5 trilyon dolar
- Japonya: 10,2 trilyon dolar
- İngiltere: 3,7 trilyon dolar
- Fransa: 3,6 trilyon dolar
- Hindistan: 3,3 trilyon dolar
- İtalya: 3,2 trilyon dolar
- Almanya: 3 trilyon dolar
- Kanada: 2,3 trilyon dolar
- Brezilya: 1,9 trilyon dolar
Kaynak: HABER MERKEZİ