Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelindeki ülkelerin borç yükünün alarm verici seviyelere ulaştığını duyurdu. Türkiye, 338,8 milyar dolarlık borçla 27. sırada bulunuyor.

Dünyadaki borç yükü zirveye çıktı

IMF’nin açıkladığı verilere göre, dünya genelindeki toplam borç 42,4 trilyon dolar artarak 102 trilyon dolara ulaştı. ABD, Çin, Japonya ve İngiltere gibi büyük ekonomiler zirveye yerleşti.

Türkiye’nin borç durumu

Türkiye, 338,8 milyar dolarlık borçla 27. sırada yer alırken, küresel borç seviyelerinin hızla arttığı bu dönemde borç yönetimi ve mali disiplini korumanın önemi vurgulanıyor.

En borçlu ülkeler sıralaması

ABD: 35,3 trilyon dolar Çin: 16,5 trilyon dolar Japonya: 10,2 trilyon dolar İngiltere: 3,7 trilyon dolar Fransa: 3,6 trilyon dolar Hindistan: 3,3 trilyon dolar İtalya: 3,2 trilyon dolar Almanya: 3 trilyon dolar Kanada: 2,3 trilyon dolar Brezilya: 1,9 trilyon dolar