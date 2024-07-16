IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi Zor Bir Durumda" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonominin nisan ayında yapılan tahminlerle uyumlu olarak 2024'te yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Küresel ekonomik beklentiler

IMF'nin raporunda, küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 3,3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fonun nisan ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2025'te yüzde 3,2 büyümesi öngörülmüştü. Raporda, hizmet enflasyonunun dezenflasyondaki ilerlemeyi geciktirdiği ve bunun da para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığı kaydedildi. Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve artan ticari gerilimler ile politika belirsizliği bağlamında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Türkiye'nin ekonomik performansı

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF, nisan ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

Diğer ülkelerin ekonomik görünümleri

ABD: 2024 yılı için büyüme beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düşürüldü, gelecek yıl için büyüme tahmini yüzde 1,9 olarak korundu.

Avro Bölgesi: Büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a çıkarıldı, 2025 yılı için yüzde 1,5'te sabit bırakıldı.

Almanya: Büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,2, gelecek yıl için yüzde 1,3 olarak korundu.

Fransa: Büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldı, gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildi.

İtalya: 2024 yılı için büyüme tahmini yüzde 0,7'de sabit bırakıldı, gelecek yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldı.

İspanya: Büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e yükseltildi, gelecek yıl için yüzde 2,1 olarak korundu.

İngiltere: Büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5'te sabit tutuldu.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler

Çin: Ekonomik büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 5'e, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e yükseltildi.

Hindistan: Bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 6,8'den yüzde 7'ye yükseltildi, gelecek yıl için yüzde 6,5'te sabit tutuldu.

Rusya: Büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korundu, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,5'e indirildi.