Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ekim sayısını yayımladı. “Küresel Ekonomi Değişim İçinde, Beklentiler Sönük Kalmaya Devam Ediyor” başlıklı raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Fon, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 3,7’ye, 2024 yılı tahminini ise yüzde 3’ten yüzde 3,5’e yükseltti.

Küresel ekonomi yavaşlıyor, Türkiye pozitif ayrıştı

IMF’nin raporuna göre küresel ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 3,3’ten 2025’te yüzde 3,2’ye, 2026’da ise yüzde 3,1’e yavaşlaması bekleniyor.

Fon, dünya ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan olduğunu, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ise riskleri artırdığını vurguladı.

Raporda, “küresel ekonomi daha parçalanmış bir yapıya doğru kayarken görünüm üzerindeki risklerin arttığı” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin enflasyon ve işsizlik tahminleri

IMF, Türkiye için ortalama enflasyon tahminini bu yıl için %34,9, gelecek yıl için %24,7 olarak belirledi.

İşsizlik oranı beklentisi ise hem 2024 hem de 2025 yılları için %8,3 seviyesinde korundu.

Ekonomistler, IMF’nin yukarı yönlü revizyonunu, Türkiye’nin iç talep dayanıklılığı, ihracat performansındaki toparlanma ve fiyat istikrarına yönelik adımların etkisiyle ilişkilendiriyor.

ABD ve Avrupa için sınırlı artışlar

Raporda, ABD ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl için %1,9’dan %2’ye, Avro Bölgesi’nin büyüme tahmini ise %1’den %1,2’ye çıkarıldı.

Almanya ve Fransa gibi Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinde ise sınırlı yukarı yönlü güncellemeler yapıldı.

Asya ekonomileri dengede: Çin sabit, Hindistan yükseldi

IMF, Çin ekonomisi için büyüme beklentisini bu yıl %4,8, gelecek yıl %4,2 olarak sabit tuttu.

Hindistan’ın 2024 yılı büyüme beklentisi ise %6,4’ten %6,6’ya yükseltildi.

IMF’den korumacılık uyarısı

Raporda, küresel ticarette artan korumacı önlemlerin uzun vadede büyümeyi sınırlayabileceği uyarısında bulunuldu.

“Ticaret politikalarındaki belirsizlikler, yatırımların yönünü ve fiyat oluşumlarını olumsuz etkiliyor” denildi.

Türkiye ekonomisine güven artıyor

Uzmanlar, IMF’nin revizyonunu Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu buluyor.

Büyüme tahmininin yukarı yönlü güncellenmesi, Türkiye’nin küresel belirsizlik ortamında dahi güçlü büyüme performansı sergilediği şeklinde yorumlanıyor.