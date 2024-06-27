Uluslararası Para Fonu (IMF), yapay zekanın (YZ) küresel ekonomi üzerindeki etkilerini ve ülkelerin bu yeni döneme ne kadar hazır olduğunu inceleyen kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, YZ'nin verimliliği artırma ve ekonomik büyümeyi hızlandırma potansiyeline dikkat çekilirken, milyonlarca işi tehdit edebileceği ve eşitsizliği artırabileceği konusunda da uyarılarda bulunuluyor.

YZ ile gelen fırsatlar ve riskler

IMF'nin araştırmasına göre, YZ teknolojileri gelişmiş ekonomilerde işlerin %33'ünü, gelişmekte olan ekonomilerde %24'ünü ve düşük gelirli ülkelerde %18'ini risk altına sokabilir. Ancak, YZ aynı zamanda yeni iş kolları ve endüstriler yaratma potansiyeline de sahip.

Ülkeler arası hazırlık farkı

Raporda, gelişmiş ekonomilerin YZ'ye daha hazır olduğu, gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin ise gerekli altyapı ve nitelikli iş gücünden yoksun olduğu vurgulanıyor. Bu durum, YZ'nin faydalarından eşit şekilde yararlanmayı zorlaştırarak ülkeler arasındaki uçurumu daha da derinleştirebilir.

Eşitsizliği artırma riski

YZ'nin işgücü piyasasında yarattığı değişim, çalışanlar arasında da eşitsizliğe yol açabilir. YZ teknolojilerini kullanabilenler daha yüksek ücretler ve verimlilik elde ederken, kullanamayanlar geride kalma riskiyle karşı karşıya.

Politika yapıcılar için öneriler

IMF, politika yapıcıların sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmesi, çalışanların eğitimine yatırım yapması ve YZ inovasyonunu desteklemesi gerektiğini vurguluyor. Bu adımlar, YZ'nin potansiyel faydalarından herkesin yararlanmasını sağlayabilir.