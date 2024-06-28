Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Fed'in politika faiz oranlarını en azından 2024 sonuna kadar mevcut seviyede tutması gerektiğini söyledi. Georgieva, bu görüşlerini ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularının paylaşıldığı basın toplantısında dile getirdi.

ABD ekonomisi güçlü seyrediyor

Georgieva, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve faaliyet ile istihdamın beklentileri aştığını belirtti. Enflasyonu düşürme sürecinin çoğu kişinin korktuğundan daha az maliyetli olduğunu ifade eden Georgieva, ABD'nin G20 üyesi ülkeler arasında pandemi öncesi seviyeyi aşan tek ülke olduğuna dikkat çekti.

Büyüme ve enflasyon beklentileri

Büyüme: 2024'ün son çeyreğinde yıllık %2 büyüme bekleniyor ve orta vadede benzer bir büyüme hızının sürdürülmesi öngörülüyor.

2024'ün son çeyreğinde yıllık %2 büyüme bekleniyor ve orta vadede benzer bir büyüme hızının sürdürülmesi öngörülüyor. Enflasyon: Fed'in %2 hedefine doğru ilerliyor, çekirdek tüketici enflasyonunun yıl sonunda %2,5 olacağı ve 2025 ortasında hedefe ulaşacağı bekleniyor.

Fed'in faiz politikası ve ekonomik etkiler

Georgieva, Fed'in politika faiz oranlarını en azından 2024 sonuna kadar mevcut seviyede tutmasının önemli olduğunu vurguladı. Ekonominin iyi durumda olmasının, Fed'e politika faizini ayarlamak için önemli bir alan sağladığını belirtti. Politika faizinin, yalnızca enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine döndüğüne dair açık bir kanıt olduktan sonra düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

IMF'nin iyimser tahminleri ve uyarılar

Enflasyon Tahmini: IMF, ABD enflasyonuna ilişkin tahmininin Fed'den daha iyimser olduğunu, enflasyonun zirvesinden bu yana görülen gidişatın olumlu olduğunu belirtti.

IMF, ABD enflasyonuna ilişkin tahmininin Fed'den daha iyimser olduğunu, enflasyonun zirvesinden bu yana görülen gidişatın olumlu olduğunu belirtti. Faiz İndirimi: IMF, 2024 yılı içinde bir faiz indirimi potansiyeli olduğunu ve 2025 yılında daha fazla faiz indirimi görülebileceğini öngörüyor.

Kamu borcu ve açıklar

Georgieva, son yıllardaki dışsal şokların zaten yüksek olan borç ve açık seviyelerini daha da yukarı çektiğini belirtti. ABD'nin mali mevzuatları yürürlüğe koyduğunu ancak kamu borcunun GSYH'ye oranını kararlı bir şekilde düşürmek için ek adımların atılması gerektiğini söyledi.

Ticaret politikaları ve küresel ekonomi

IMF Başkanı, ticaret ortaklarından misilleme riskine yol açabilecek tarifelere güvenmek yerine daha fazla diyaloğa gitmenin, adil ticareti teşvik etmenin ve kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemini yeniden canlandırmanın daha az maliyetli olacağını savundu.

ABD ekonomisine ilişkin beklentiler

IMF'nin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetiminde, ABD'nin 2024'e dair yıllık büyümesinin %2,6 olarak öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, büyük mali açıkların kamu borcunun GSYH'ye oranında sürekli bir yukarı ivme yarattığına dikkat çekildi. Ayrıca, ticaret kısıtlamalarının devam eden genişlemesi ve 2023 banka iflaslarının zayıflıkları ele almada yetersiz ilerlemenin önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğu vurgulandı.