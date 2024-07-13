Sezon öncesi transfer hamlelerine devam eden Beşiktaş, İtalyan yıldız Ciro Immobile ile sözleşme imzaladı. Cenk Tosun ile sözleşme uzatmayan Beşiktaş, forvet hattını Immobile ile güçlendirdi.

Ciro Immobile Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşmaya vardıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6 milyon Euro garanti ücret ödenecektir."

Ciro Immobile, 2024-2025 sezonundan itibaren Beşiktaş forması giyecek. İtalyan golcü, siyah-beyazlı kulüpte 2 sezon boyunca yıllık net 6 milyon Euro garanti ücret alacak. Bu transfer, Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cenk Tosun Fenerbahçe ile Anlaştı

Beşiktaş'ta geçen sezon 600 bin Euro alan Cenk Tosun, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Milli oyuncu, sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmelerde sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı.

2 Yıllık Sözleşme

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayacak. DHA'nın haberine göre, milli futbolcuya yıllık ücret ve imza parası dahil olmak üzere toplam 2.5 milyon Euro ödenecek. Resmi imzaların 1-2 gün içinde atılması bekleniyor.