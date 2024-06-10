Ünlü ses sanatçısı İbrahim Tatlıses, menajeri Şule Yazar'ın ikiz bebeklerinin doğumu öncesinde Egepol Hastanesi'nde ziyarette bulundu. Hastane odasında çifti tebrik eden Tatlıses, duygu dolu anlara şahitlik etti.

Şule Yazar, İbrahim Tatlıses'in desteğinden dolayı minnettarlığını dile getirerek, "İbrahim beyin oğlu İdo da geçtiğimiz günlerde ikiz bebek sahibi olmuştu. Şimdi İbrahim bey ikinci kez ikiz bebek sevinci yaşıyor. İlk çocuklarımız Emir ve Ecrin Su sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve Egepol Hastanesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Emrah Yazar, İbrahim Tatlıses ve Şule Yazar