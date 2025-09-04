Bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan Impetex krem hakkında merak edilenler: Etkileri, kullanım şekli, yan etkileri ve fiyatı.
Impetex krem Nedir?
Impetex krem, etkin maddesi oksitetrasiklin olan, bakteriyel cilt enfeksiyonlarının lokal tedavisinde kullanılan antibakteriyel bir kremdir. Antibiyotik özelliği sayesinde özellikle sivilce, yara ve tahrişlerde tercih edilmektedir.
Impetex krem hangi durumlarda kullanılır?
Impetex krem şu cilt sorunlarında kullanılabilir:
-
Sivilce ve akne tedavisi
-
Küçük yaralar ve kesikler
-
Cilt tahrişleri
Impetex krem nasıl kullanılır?
-
Etkilenen bölge temizlenip kurutulduktan sonra ince tabaka halinde uygulanır.
-
Günde 1–3 kez sürülmesi önerilir.
-
Tedavi süresi genellikle 7–10 gün arasında değişir.
-
Doktor önerisi olmadan uzun süre kullanılmamalıdır.
Impetex kremin yan etkileri nelerdir?
Impetex krem genellikle güvenle kullanılır ancak bazı yan etkiler görülebilir:
-
Kaşıntı
-
Cilt tahrişi
-
Nadiren alerjik reaksiyonlar
Uyarı: Antibiyotik içerdiği için reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış veya uzun süreli kullanım antibiyotik direncine yol açabilir.
Impetex kremin fiyatı ne kadar?
Impetex krem, Türkiye’de eczanelerde 45–65 TL arasında satılmaktadır.