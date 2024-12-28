DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinden sonra açıklamanın yapılacağı tarih belli oldu. Gazeteci İsmail Saymaz, bu gece veya yarın açıklama yapılacağını aktardı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekim ayındaki grup toplantılarından birinde “Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” çağrısında bulunmasından ve Adalet Bakanlığının onayından sonra Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda, Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitti.

Gazetecilerin bölgedeki bekleyişi sürerken, saat 13.00 sıralarında yarım saat arayla Mudanya semalarında biri polis helikopteri diğeri de Skorsky askeri helikopter olmak üzere iki helikopterin bölgede uçtuğu görüldü.

Görüşme sona ererken Halk TV’den gazeteci İsmail Saymaz, görüşmeye dair açıklama yapılacak zamanı paylaştı.

Saymaz, “DEM Partili Önder ve Buldan görüşmenin 'olumlu' geçtiğini aktardı. DEM Parti heyeti görüşme hakkında bu gece veya yarın sabah bilgilendirme açıklaması yapacak” cümlesine yer verdi.

Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan süreç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te herkesin şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın örgütü lavğ etme karşılığında cezaevinden çıkabileceğini, 'umut hakkından' yararlanabileceğini söylemişti.

DEM Parti, Bahçeli’nin açıklamasıyla birlikte 26 Kasım tarihinde Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştu. Bakanlık, bir ayı aşkın süreden sonra DEM Parti'nin başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, “Hava şartlarına göre yarın (28 Aralık) ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak” demişti.

Sırrı Süreyya Önder de önceki gün yaptığı açıklamada hava şartları müsait olduğunda deniz yoluyla İmralı Adası'na gideceklerini söylemişti.