Herkes bir şeyler söylüyor. Eline kalemi alan yorum yapıyor. Kendimden şüphe etmeye başladım. Kesin kalın kafalıyım.

Öyle ya, herkesin bildiği, anladığı, fikir yürüttüğü şeyi ben hala anlayamadım.

Öncelikle öğrenmek istediğim şey, “Kiminle, neyin pazarlığını yapıyoruz…”

Hani Türk-Kürt diye ayrımcılık yapanlar var ya, onlardan şu soruma samimi bir yanıt bekliyorum belki anlamama yardımcı olur.

“Bu ülkede Türklere verilip de Kürtlere verilmeyen ne var?”

Hakkari’deki Türk vatandaşı Kürt kardeşim, “Çoluğu çocuğu toplayıp İzmir’e gideceğim” diyor da ona yasak koyan mı var?

Türk-Kürt diye yazmak bu ayrımı yapmak bile hoşuma gitmiyor. Ülkemizde biz bugüne kadar kimseyi azınlık olarak görmedik ki.

Hangi Kürt arkadaş, hangi okula girmek istemiş de, “Sen Kürtsün giremezsin” demişler.

Bu ülkedeki en popüler sanatçılar Kürt asıllı olduklarını bağır bağır bağırmıyorlar mı?

Onları dinlemiyor muyuz? Hem de büyük keyifle dinliyoruz. Gözümüz yok ama bu ülkede kazandıkları paralarla oteller yaptırıyorlar, en lüks otomobillere biniyorlar.

Dedim ya Allah daha çok versin gözümüz yok ama gerçekler bunlarken sorun nerede onu bulamıyorum…

Çok klasik gelecek ama bu ülkede Kürt kökenli vatandaşlarımız Bu ülkede, Cumhurbaşkanı, Başbakan olmadılar mı? Birileri çıkıp da onlara “Kürtsün orada ne işin var” dedi mi?

Hayır. Çünkü hepimiz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyız.

Ehliyet alırken, ev alıp villa satarken, kafede otururken, otomobil kiralarken, yolda yürürken, pazarda alışveriş yaparken, aklınıza günlük yaşamdan ne gelirse onu buraya ekleyin, bütün bunları yaparken size, “Türk müsün-Kürt müsün” diye soran var mı Allah aşkına.

Bu ayrımcılığı yapanları dinlerseniz, bu ülkede Kürtlere yaşam hakkı tanınmadığını, Türklerin bir eli yağda bir eli balda olduğunu sanırsınız.

Ülkemizde işsizlik var mı? Var.

Zor şartlarda geçinmeye çalışanlar var mı? Var.

Açlık sınırının bile altında bir asgari ücret veriliyor mu? Evet veriliyor.

Peki işsizlerin hepsi Kürt mü?

Kürtlere asgari ücret veriliyor da, Türklere beş katı mı ödeme yapılıyor?

Türk de, Kürt de, asgari ücretten şikayetçi değil mi?

Kürk vatandaşımız emekli olmak için Türk olandan daha fazla mı çalışmak zorunda? Tabi ki hayır.

Bu sıkıntıların hepsini, Türk veya Kürt vatandaşlarımızın çoğu çekmiyor mu?

Güzelyalı’da 35 yıldır oturduğum semtin en sevilen esnafı midyeci Hasan’dır. Mardinli ve Kürt olduğunu herkes bilir. Merak eden varsa gelsin Güzelyalı’ya, Hasan’ı sorun. En küçük çocuk bile size "Can Can Büfe’nin hemen yanında" diye tarif eder. Kimse Hasan’ı kendinden farklı görmez ki! Çünkü biz millet olarak etnik kökenlere değil, insana değer veririz.

Diyarbakır ve Mardin’e gittiğimde oradaki insanların İzmirlilerle, Manisalılarla, Muğlalılarla, İstanbullularla bir sorunu olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan mutlu olduklarını gördüm, yaşadım.

Türk’ün Kürt’le, Kürt’ün Türk’le bir sorunu yok. Bizim sorunumuz PKK denilen terör örgütü ve ona destek verenlerle.

Kürt kardeşlerimizle küs değiliz ki barışayım. Onlarla savaşta değiliz ki ateşkes yapalım. Bizim savaşımız bu ülkeye büyük acılar yaşatan PKK terör örgütü ve onun yandaşlarıyla. Ve unutmayalım ki bizlere bu acıları yaşatan bu kanlı örgütün lideri de hala İmralı’da. Ve hep orada kalmalı…

GÜNÜN SÖZÜ

Kürt’ün Türk’le, Türk’ün Kürt’le sorunu yok