DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinden sonra hükûmetten ilk açıklama geldi. Ziyaretin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından gerçekleştiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sayın Bahçeli'nin perspektifi çok açık, terörsüz bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye. Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor” dedi.

DEM Parti, geçen cumartesi günü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yedi maddelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Öcalan’ın “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” ifadeleri yer aldı.

Hükûmet kanadından açıklamaya ilişkin ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapıldı. GAP Eylem Planı Toplantısı'na katılmak için gittiği Şanlıurfa'da Yılmaz, Bahçeli'nin çağrısının ardından gerçekleşen görüşmeye ilişkin “Sayın Bahçeli'nin perspektifi çok açık, terörsüz bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye. Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor” diye konuştu.

Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan süreç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te herkesin şaşırtan bir açıklama yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın PKK'yi lağvetme karşılığında cezaevinden çıkabileceğini, "umut hakkından yararlanabileceğini" söyledi.

DEM Parti, Bahçeli’nin açıklamasıyla birlikte 26 Kasım tarihinde Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu. Bakanlık, bir ayı aşkın süreden sonra DEM Parti'nin başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, “Hava şartlarına göre yarın (28 Aralık) ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak” dedi.

Sırrı Süreyya Önder de önceki gün yaptığı açıklamada hava şartları müsait olduğunda deniz yoluyla İmralı Adası'na gideceklerini söyledi.

DEM Parti’den açıklama

DEM Parti, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’de Türk ve Kürt kardeşliğinin yeniden inşası için adımlar atılması gerektiğini belirtti. Parti yetkilileri, bu görüşmenin çözüm sürecine katkı sunacak önemli bir adım olduğunu ifade etti. Partiden yapılan yedi maddelik açıklama şu şekilde:

"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

"Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

"Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

"Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

"Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

"Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

CHP: Süreç şeffaf yürütülmeli; şehit ailelerinin hassasiyetleri gözetilmeli

Açıklamadan sonra hangi siyasetçi ne dedi? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin İmralı'da Öcalan ile yaptığı görüşmeyi ve görüşmenin ardından açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel “tüm iletişim kanallarımız açık, süreç şeffaf yürütülmeli” mesajı vererek şunları söyledi:

"Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da yaptıkları görüşmeden sonra duyurdukları açıklamayı okudum. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler. Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız. En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz, henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hâkim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp kamuoyu ile paylaşacağız.”

İYİ Parti: Öcalan’dan ne beklendiği benim için tamamen bir muamma

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise DEM Parti’nin Öcalan ile İmralı’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin “Paradigmanın ne olduğunu ve Öcalan'dan ne istendiğini bilmiyoruz" dedi.

Sürecin belirsizliklerle dolu olduğunu söyleyen Dervişoğlu "Bu paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Öcalan’dan ne istendiğini de bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin, terörist başı Öcalan’dan ne beklediği benim için tamamen bir muamma. Ancak bu hükûmetin geçmişten bugüne terör örgütlerini dost, dostları terör örgütü ilan etme alışkanlıkları var" ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin yazılı açıklamasındaki, "Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır" ifadelerine ilişkinse "TBMM'nin bu gelişmelerle ilgili magazinel haberlerin dışında herhangi bir bilgisi yok. Dolayısıyla TBMM elbette ki inisiyatif almalıdır. Ama bütçeyi görüşürken bile, bütçenin bir rakamını veya metindeki bir virgülü değiştirmeye muvaffak olamıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

MHP: Genel Başkanımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kanal 7’de katıldığı programda İmralı'daki görüşmenin ve ardından yapılan açıklamanın sorulması üzerine şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın Meclisin açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu. Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı. Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sn. Genel Başkan'ımızın bir değerlendirmesi olacaktır. Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Genel Başkanımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır."

YRP: Muhatap bölgedeki vatandaşımızın kendisi olması gerekir

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ise partisinin 3. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere geldiği Diyarbakır’da konuya ilişkin, "Herhangi bir çözüm olacaksa, muhatabın milyonlarca Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşımızın temsilcisi olarak muhatap alınacak kesimin, bir örgüt olması yerine bu bölgede, bölgedeki vatandaşımızın kendisi olması gerekir" dedi. Erbakan şunları söyledi:

"Siyasi partiler var. Sivil toplum kuruluşları var. Bu bölge insanını temsil eden meşru kurumlar, kuruluşlar var. Kanaat önderleri var, aşiretler var. Bilim adamları, akademisyenler var. Basın ve medyanın önde gelen temsilcileri var. Bu bölgenin sosyokültürel yapısını yansıtan, bu önde gelen isimlerle bir araya gelinmeli, müzakere yapılmalı ve meşru taleplerin yerine getirilmesi gereklidir."