İzmir Büyükşehir BelediyeBaşkanı Dr. Cemil Tugay, gazetemize gerçekleştirdiği ziyarette 5 yıllık projelerinden bahsetti. Başkan Tugay, İzmir’in gözdesi lunapark, madenler, çok katlı otopark ve şimdi de Karataş’taki marina konusuna değindi. Marina projesinin detaylar veren Tugay, “Bunlar şehrin havasını değiştirecek” diyerek İzmir için önemli müjdeyi verdi.

Körfez’e etkili temizleme

İzmir Körfezi’nin rahatsız edici kokusu ve kirliliğinin üstesinden gelinmesinin etkili ve hızlı temizlemeyle olacağını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Suların gerçekten temiz olması gibi bir hayalim var, bu dönemde eğer etkili ve hızlı bir temizleme görürsek daha farklı şeyler düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.

Marina planı işliyor

Karataş Sahili’nde küçük bir marina planladığını ifade eden Başkan Dr. Cemil Tugay, Karataş sahilinde küçük bir marina projesine dikkat çekti. Tugay, “Karataş sahiline ise imar planını gösterdiğimiz küçük bir marina var. İmar planı işliyor. İzdeniz’in yönetimindeki arkadaşlar ile süreci nasılişleyeceğimi konuştuk. Yüzen dubalar ile yapılabilmesi mümkün oluyor. İnşaatsızve basit bir şekilde yapılabiliyor” söyleminde bulundu.

Şehrin havası değişecek

İzBB Başkanı Tugay, Körfez’in dolguya ihtiyaç duyulmadan yapılacağının altını çizerken “Kum ya da dolguya ihtiyaç duyulmuyor. Eğer burada öyle bir şey olursa gelecekte eklenerek burası gelişecektir” ifadesine yer verdi. Şehrin havasının değişeceğine vurgu yapan Başkan Tugay, “Denizin temizlenmesi, arka sokaklarla Karataş ile ilgili de çok güzel tasarımlar var ve bunlar halen konuşuluyor. Bunlar çok güzel şehrin havasını değiştirecek şeyler” diyerek bir diğer müjdeyi verdi.