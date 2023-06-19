Krizli dönüşümlerin gezegeni Pluton, Mart ayında kısa bir süre için geçtiği Kova Burcunda yeni dünyanın fragmanını izleterek bir kez daha Oğlak Burcuna döndü

12 Ekim' kadar Oğlak'ta Retro yaparak sorumluluklarımızı ve doğum haritalarımızda yer aldığı ev konularını son kez sınavdan geçirecek, daha önceki sınavlardan ders alıp almadığımızı sorgulatacak.

Ocak 2024 ile 2042 arasında Kova'da yolculuk ederek dünyada halkları, yönetimleri, hak ve özgürlük anlayışını yeniden şekillendirecek.

Pluton'un sınavlarına direnmemek,

değişime karşı çıkmamak önemlidir.

Zira "Mutlaka dönüştürür!"

Amacı ruhsal açıdan dayanıklılık sağlamak, uzun hayat yolculuklarımızda bir sonraki zorluklar için güçlendirmektir.

Bu noktada akışta kalabilmek, gökyüzünün ilahi ve muhteşem sistemiyle inatlaşmamak gerekiyor.

"Zor bir zamana denk geldik" son dönemlerde en sık duyduğumuz yorumlardan.

Elbette son yıllar pek çok açıdan ciddi anlamda zorlayıcıydı ve hayat görüşlerimizde değişikliklere yol açtı.

Pluton'un Oğlak ve Kova yolculukları tam olarak bunu sağlar.

Antik dönem filozofu Epiktetos'un "Zira sen seçtiğin bir anda doğmadın zaten. Dünyanın sana ihtiyacı olduğu zamanda doğdun. İnsan yerküreye, var oluşa, dünyanın devrine hizmet eden bir varlıktır. Önemli olan burda olduğu zamanlarda üzerine düşeni yapmaktır." felsefesini benimsemek işleri kolaylaştıracaktır.

Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçları için önemli bir döngü sonlanmaya hazırlanıyor.

Değişime önce kendimizden başlamalıyız ki beklentilerimizdeki yüksek bilinçli topluma, barışçıl ve dengeli bir dünyaya kavuşabilelim.

Bilgi ve farkındalık hayatı kolaylaştırır...