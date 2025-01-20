Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasını sert bir şekilde eleştirerek, "Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye çalışıyorsun" dedi.

"Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi demokrasiye zarar veriyor"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin sert bir açıklama yaptı. İnce, Türkiye’deki mevcut sistemin demokrasiye zarar verdiğini belirterek, "Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

"Ekonomiyi batırdın, şimdi sertleşiyorsun"

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ekonomik başarısızlıkları ve sertleşen tutumu nedeniyle eleştirerek, "Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun" dedi. İnce, siyasetin belirli bir ‘raconu’ olduğunu hatırlatarak, Erdoğan’a Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime sürüklememesi konusunda uyarıda bulundu.