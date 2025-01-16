Kanal D yayın akışına göre, İnci Taneleri dizisi 16 Ocak akşamı, 29. bölümü ile ekrana gelecek. Yeni yıl haftasında yayınlanmayan dizi, bu hafta izleyicileriyle yeniden buluşacak.

Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde olduğu dizinin, 16 Ocak Perşembe günü 20:00’de ekranlarda olacağı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta yayına girmeyen İnci Taneleri, bu akşam Kanal D’deki program akışına göre izleyicilerle buluşacak.

İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan ve geniş bir oyuncu kadrosu ile izleyicilere sunulan, derin bir hikaye ve etkileyici karakter gelişimleriyle dikkat çeken bir yapım. Her bölümünde güçlü dramatik öğeler barındıran dizi, Türk televizyonlarının en çok konuşulan projelerinden biri haline geldi. Dizi, aşk, dram ve hayatta kalma mücadelesi gibi unsurları harmanlayarak geniş bir izleyici kitlesi kazanmayı başardı.