Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi İnci Taneleri, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'u unutmadı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin doğum günü partisinde, Tayfur'un 'Hoşçakal' albümüne ait bir kaset hediye edildi.

Piraye, Azem'e daha önce söylediği Hatıran Yeter şarkısının yer aldığı Ferdi Tayfur'un 'Hoşçakal' albümünü hediye etti. Bu anlamlı hediye, Azem tarafından "Çok güzel bir hediye" şeklinde karşılandı. Sahne, izleyenleri derinden etkileyerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Duygusal sahne, Ferdi Tayfur'un anısına yapılan bu özel gönderme, izleyiciler tarafından büyük takdir topladı. İnci Taneleri dizisinin bu anlamlı anı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.