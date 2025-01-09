Ekranların ilgiyle izlenen dizisi İnci Taneleri, 9 Ocak yayın akışında yer almadı. Dizi severlerin merakla beklediği sorulardan biri de "İnci Taneleri bugün var mı?" oldu. Ancak dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmadığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan sürükleyici gelişmelerin ardından, dizi severler bir an önce yeni bölümü izlemeyi bekliyordu.

9 Ocak yayın akışı nasıl olacak?

İnci Taneleri'nin yayınlanmaması, 9 Ocak tarihli yayın akışında Efsane filminin ekranlara geleceğini gösterdi. Bu değişiklikle birlikte, dizinin sevenleri ekrana kitlenmek yerine farklı bir yapımı izleme şansı bulacak.

İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

Yılbaşı tatili nedeniyle kısa bir ara veren İnci Taneleri, yeni bölümüyle 16 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de ekranlarda olacak.